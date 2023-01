Líder do BBB 23 terá novos poderes e vai poder assistir ao que acontece no resto da casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a edição do BBB 23 prestes a começar, o público acompanha com expectativa as mudanças que o reality show programou para este ano. Uma delas é que o líder da semana poderá assistir, de camarote, ao que acontece no resto da casa. E mais: o ganhador da prova que garante imunidade vai poder saber quantos votos já recebeu para o paredão.

