Liam Gallagher diz ter caído de helicóptero após show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O músico britânico Liam Gallagher, 48, um dos fundadores e ex-vocalista do Oasis, contou aos seus fãs e seguidores que havia caído de um helicóptero após fazer um show no Festival da Ilha de Wight, na última sexta-feira (17).

Através das redes sociais, ele mostrou o rosto com vários curativos após o acidente. "Olhe isso, eu caí do helicóptero na noite passada. Quem disse que o 'rock and roll' está morto?", escreveu o ator, em seu Twitter. "Consegui a foto para a capa do meu próximo álbum", brincou em seguida.

Pouco tempo antes de contar sobre o acidente, o músico havia feito um tuíte que deixou os fãs curiosos. "A vida é preciosa, vamos fazer acontecer. Eu não estou brincando, só podemos fazer isso uma vez. Estou vindo de uma bagunça, estou saindo com estilo", escreveu.

Recentemente, Noel Gallagher, 54, irmão de Liam, falou que "Oasis at Knebworth", fim de semana no qual a banda de Manchester tocou para 250 mil pessoas, há 25 anos, foram os maiores shows de todos os tempos.

"Eu era tão arrogante na hora que não percebi", admitiu o ex-vocalista e principal compositor das canções do Oasis. "Só depois do [documentário] "Supersonic" (2016) e deste filme que você tenta e se coloca de volta lá e fica arrepiado", disse Noel em trecho do longa "Knebworth 1996".

O filme tem lançamento nos cinemas previsto para o dia 23 de setembro e será disponibilizado, em seguida, na plataforma de streaming Paramount +.

De acordo com o The Sun, apesar dos constantes rumores de que os irmãos rivais se reunirão, Noel disse que a chance passou. "Seria necessário um conjunto extraordinário de circunstâncias para que isso acontecesse", pontuou o artista. "Não sou o tipo de pessoa que esquece o que foi dito e não esquecerei".

"Artisticamente, não faz sentido e não preciso do dinheiro. Nós terminamos por causa de um monte de pequenas coisas, foi a tempestade perfeita de pequenas coisas. Uma vez feito, estava feito", disse categórico, em referência às brigas com o irmão Liam.