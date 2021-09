Fiuk e Thaisa Carvalho assumem namoro

Quando participou do Big Brother Brasil 21, Fiuk se envolveu com Thaís Braz. Ambos, após uma festa, foram dormir juntos e, depois de se movimentarem debaixo do edredom, causaram a impressão de que o flerte dos dois havia dado mais um passo. Logo após o ocorrido, o cantor foi chorar no banheiro.

Fiuk não assumia um relacionamento desde 2019 quando chegava ao fim a relação com a atriz e filha do ex-nadador Fernando Scherer, Isabella Scherer.

Fiuk abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram. E assim que um seguidor perguntou se ele estava solteiro, apareceu abraçado na cama com Thaisa e escreveu "namorando".

