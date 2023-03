Lexa comenta futuro após eliminação de MC Guimê do BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lexa compartilhou fotos nas redes sociais para dizer como será o seu futuro após o caso de importunação sexual envolvendo o seu então marido, MC Guimê, que ocasionou em sua eliminação do BBB 23 (Globo).

"A meta agora é só trampo", disse a cantora.

Nos stories do Instagram, a cantora apareceu comemorando, mas com o som mudo e avisou: "Ouvindo as próximas músicas"

Mais cedo, MC Guimê apareceu para depor na Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) do Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

Questionado sobre esses primeiros dias após o BBB, o funkeiro respondeu a Lucas Pasin, colunista de Splash: "Muita pressão nesses primeiros dias. Grande pressão. Fé em Deus".

Sobre o relacionamento com Lexa, ele afirmou que o casal está "buscando o perdão". O cantor definiu o depoimento na delegacia como "tranquilo".

Guimê ficou cerca de uma hora na delegacia prestando depoimento. Ele saiu, acompanhado de equipe e advogados, e disse que em breve fará novos esclarecimentos.

PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO

MC Guimê se pronunciou após sair da casa, mas para negar fofocas de que teria sido rude com a produção do BBB 23 ao sair da casa.

Cara de Sapato também se pronunciou, afirmando que não percebeu estar passando dos limites com a mexicana. Ele também se desculpou "com a Dania, com a sua família e com todas as mulheres que foram atingidas com essa minha atitude".

O QUE ACONTECEU?

MC Guimê e Cara de Sapato foram acusados de avançar sobre Dania Mendez e importuná-la sexualmente. O funkeiro acariciou o bumbum e as costas da influencer algumas vezes, mesmo sem o seu consentimento.

Já Sapato forçou um beijo na mexicana e avançou sobre ela na cama do quarto Fundo do Mar. A produção do BBB chegou a chamar sua atenção.

Bruna Griphao foi apalpada pelo bumbum por MC Guimê e o cantor insistiu várias vezes para que ela ficasse com ele no Quarto do Líder.