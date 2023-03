Chris Martin, do Coldplay, é visto em roda de samba em São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vocalista do Coldplay, Chris Martin foi visto por fãs em uma roda de samba num bar na Barra Funda, em São Paulo, no último domingo (19). O músico, que está em turnê com sua banda pelo Brasil, aparece em algumas imagens publicadas nas redes sociais.

O vocalista do Coldplay, Chris Martin, durante primeira apresentação da turnê 'Music of the Spheres', no estádio do Morumbi, zona sul de São Paulo Martin foi visto usando uma camiseta azul, conversando com pessoas na porta do estabelecimento e também observando a roda de samba. O bar que recebeu a visita ilustre é o boteco Dona Tati, localizado na zona oeste da capital paulista.

Veja abaixo imagens de Chris Martin na roda de samba em São Paulo.

Desde que o grupo chegou, Martin já foi flagrado algumas vezes pelos fãs. Um dos passeios que mais gerou repercussão aconteceu na semana passada, no parque Ibirapuera. Na ocasião, o vocalista apareceu de surpresa no ensaio da bateria do curso de direito da Universidade de São Paulo (USP) e fez a alegria dos integrantes.

No último sábado (18), o Coldplay fez o último de seus seus shows no estádio do Morumbi, em São Paulo. Na ocasião, recebeu a bateria universitária da Faculdade de Direito da USP, a BAISF. Os alunos tocaram em duas canções -"Fix You" e "Biutyful".

Outro passeio que causou frisson aconteceu no dia 8 deste mês, quando o cantor esteve em uma academia de São Paulo. Fãs não perderam tempo e aproveitaram para tirar fotos ao lado do artista, que tem sido elogiado pela simpatia.

O Coldplay já convidou diversos cantores brasileiros para cantar com a banda em seus shows, entre eles Seu Jorge, Sandy e Rael. Também recebeu um casal de fãs no palco para um pedido de casamento.

E não é apenas o vocalista que tem aproveitado para conhecer o Brasil. Guy Berryman, outro integrante da banda, disse por meio das redes sociais que foi à feira de antiguidades no vão livre do Museu de Arte de São Paulo, o Masp.

Depois dos seis shows em São Paulo, o Coldplay agora segue para Curitiba, onde toca duas vezes no estádio Couto Pereira, e depois para o Rio de Janeiro, com três vezes no estádio Nilton Santos, o Engenhão.