Lewis Capaldi anuncia pausa na carreira para tratar síndrome de Tourette

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lewis Capaldi anunciou nas redes sociais nesta terça-feira (27) uma pausa nas próximas turnês para cuidar da saúde física e mental, impactadas pela síndrome de Tourette. O cantor tornou o diagnóstico público no ano passado.

O anúncio veio após o show de sábado (24), quando o Capaldi perdeu a voz e foi ajudado pela plateia a cantar suas músicas no festival Glastonbury, no Reino Unido. No início do mês de junho, o cantor também havia anunciado uma pausa de três semanas, até o dia do show.

Capaldi escreveu no Instagram que precisa do tempo fora dos palcos para aprender a lidar com a condição de saúde, o que foi evidenciado no último show: "no sábado, ficou óbvio que preciso passar mais tempo colocando minha saúde física e mental em ordem".

O cantor agradeceu o apoio dos fãs e familiares e pediu desculpas aos fãs que não assistirão aos shows cancelados: "eu preciso me sentir bem para performar nos padrões que vocês merecem". "Essa foi a decisão mais difícil da minha vida", completou.

SÍNDROME DE TOURETTE

A síndrome de Tourette ganhou maior destaque no Brasil durante a transmissão do BBB 23, quando o público descobriu que o participante Cara de Sapato sofre com a condição desde a infância.

Ainda no período de exibição do programa, especialista explicou à reportagem que a síndrome é caracterizada por tiques nervosos de ordem motora e/ou vocal.

"O tique é aquela sensação urgente de que precisamos fazer um gesto motor, como dobrar o pescoço ou fazer um movimento com o braço, o que pode ser constrangedor", afirmou Leonardo de Sousa Bernardes, neurologista com especialização em neuro-oncologia da Escola Paulista de Medicina/UNIFESP.