Cantor inglês Yungblud oferece tatuagens de graça nesta quarta em SP

O inglês aproveita o lançamento de sua nova música de trabalho, "Lowlife", para oferecer os desenhos usados no clipe de graça em cinco países. No Brasil, o evento acontece a partir das 14h no estúdio Venice Ink Tattoo, nos Jardins, que atenderá os clientes por ordem de chegada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Yungblud, que trouxe seu pop punk para a edição deste ano do festival Lollapalooza Brasil, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, fechará um estúdio da cidade nesta quarta-feira, 28, para oferecer tatuagens gratuitas para seus fãs --e quem mais quiser tatuar algum dos desenhos que ele mesmo fez.

