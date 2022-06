Levantamento mostra personagens e teorias prediletas de fãs de 'Stranger Things'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs de "Stranger Things" estão em polvorosa com o desfecho da quarta temporada, que entra nesta sexta-feira (1º) no catálogo da Netflix. Tanto que não param de falar sobre a série nas redes sociais.

Um levantamento do Twitter, ao qual a reportagem teve acesso com exclusividade, mostra que até a produção foi mencionada 19 milhões de vezes na plataforma desde 27 de maio, quando os primeiros episódios do quarto ano entraram no ar.

Os brasileiros estão entre os que mais comentam a série, seja falando sobre a expectativa para os novos episódios ou torcendo por personagens e casais da ficção. Eles foram responsáveis por quase um terço das citações: 5,5 milhões.

Pelos dados do Twitter, o personagem mais citado é Steve Harrington, vivido pelo ator Joe Keery, que o público não quer que morra. Na sequência, aparece Eddie Munson (Joseph Quinn), que entrou nesta temporada e já é um dos queridinhos do público. Ele está à frente de Max (Sadie Sink), Robin (Maya Hawke) e Eleven (Millie Bobby Brown), respectivamente.

Quando o assunto são os casais, o ranking de menções é encabeçado por Lucas (Caleb McLaughlin) e Max. Em segundo lugar estão Jim Hopper (David Harbour) e Joyce (Winona Ryder) e, sem terceiro, Jonathan Byers (Charlie Heaton) e Nancy Wheeler (Natalia Dyer).

O monstro da temporada, Vecna, também parece ter caído no gosto do público. Os fãs usaram a cena em que Max escapa do vilão ouvindo a música "Running Up That Hill", de Kate Bush, para comentar se sobreviveriam ou não na série. Foram 600 mil tweets só sobre isso --além de a música de 1985 ter voltado às paradas.

O levantamento também mostra quais foram as teorias de fãs que mais tiveram engajamento. Ou seja, nada garante que elas de fato irão se concretizar, mas os internautas adoraram comentar mesmo assim.

A que mais foi retuitada foi a que acredita que Murray (Brett Gelman) será o grande herói na batalha final contra Vecna. Os fãs também adorariam que Robin salvasse Nancy de ser possuída por Vecna ao achar fitas com as músicas favoritas da amiga.

A terceira teoria mais repercutida é a de que Eleven morrerá no final, mas seguirá existindo no Mundo Invertido. Isso seria responsável por fechar os portais entre as duas dimensões.