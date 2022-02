Leo Picon faz piadas com desempenho de Jade no BBB

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Comentarista assíduo do BBB 22 (Globo), Leo Picon, 25, não está perdendo a oportunidade de fazer piadas com a participação da irmã no programa. Nesta madrugada de terça-feira (8), o influenciador usou o Twitter para compartilhar suas impressões sobre o jogo da discórdia.

"Essa é a gêmea malvada da Jade Picon, percebi porque ela não fez coração na maquiagem, ela fez uma caveira punk e meteu uma bandana preta", escreveu o empresário dono da marca de roupas Approve. "Gente, agora Jadeu... Jade é mulher de fases, tá na fase malvada", completou.

Líder da semana, Jade Picon causou controvérsia na web ao indicar Arthur Aguiar para o paredão. A escolha repercutiu durante a dinâmica da discórdia na noite de segunda-feira (7). O emparedado --que disputa a berlinda com Naiara Azevedo e Douglas Silva--, deu a placa de "Duas caras" para Jade.

Segundo Arthur, ele a considerava como uma das prioridades e foi "apunhalado" pelas costas já que quando a sister conquistou a liderança afirmou que ele não iria para o paredão por ela, mas talvez pela casa.

Jade por sua vez também deu a placa de "Duas caras" para Arthur. Ela ressaltou algumas atitudes que não aprovou e disse estar curiosa para saber a resposta do público.

Uma das justificativas de Jade foi que Arthur não a parabenizou com a conquista do líder, e que também ele se afastou dela. No entanto, o brother negou tais atitudes e comentou com outros participantes que ao contrário do discurso da sister, ele deu parabéns sim após a prova do líder. A internet também reviveu o momento, o que acabou colocando Jade em uma posição de contradição.