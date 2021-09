Leo Jaime diz que Erasmo Carlos está de 'bom astral e confiante'

Na semana passada, Erasmo Carlos usou seu perfil no Instagram para informar que teste teve resultado positivo para uma doença no dia 26 de agosto e pediu orações para os fãs.

Internautas comentaram que a Covid não era fácil, mas que Erasmo Carlos não era o Tremendão à toa. "O Covid é sinistro, mas Erasmo não é o Tremendão à toa, além de ser amigo do rei [Roberto Carlos]. Que os deuses da música o guardem e protejam", escreveu o fã do cantor.

"Notícias do queridíssimo Erasmo Carlos. Está de bom astral e confiante. Achei que deveria compartilhar com todos que o amam. Pensamento positivo e boas vibrações nunca são demais", escreveu Leo Jaime no Twitter.

