Legista dos famosos que denunciou morte de Michael Jackson morre nos EUA

O legista estava no UCLA Medical Center, para onde Jackson foi levado, e imediatamente depois que a morte foi declarada, Winter notou que o Dr. Conrad Murray havia deixado as instalações. Winter disse: "Ele fugiu". Murray teria sido quem assinaria o atestado de óbito de Jackson, mas Winter acabou fazendo isso.

A fama de Ed Winter surgiu quando ele foi responsável por denunciar morte de Michael Jackson e percebeu haver um número elevado de pontos de injeção no corpo do cantor.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ed Winter, o legista do condado de Los Angeles que lidou com as investigações de morte de algumas das maiores celebridades de Hollywood, morreu aos 73 anos, na última sexta-feira (17), de causas naturais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.