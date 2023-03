Georgina Rodríguez, mulher de Cristiano Ronaldo, afirma que sofreu três abortos espontâneos

A publicação afirma que teve acesso antecipado ao conteúdo e que, no primeiro episódio, Georgina diz que as idas ao médico durante a gravidez a deixavam preocupada pensando nas perdas anteriores. "Toda vez que eu ia no ginecologista, eu tinha pesadelos à noite porque eu me preocupava em que posição que eles poderiam estar, como o parto seria, se seria uma cesariana. Eu tinha muito medo de todo ultrassom, eu ficava tensa porque tinha tido três abortos espontâneos antes e voltava para casa arrasada".

