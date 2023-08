Léa Garcia deixou série gravada em canal da Globo

SÃO PAULO, SP E ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O público vai poder acompanhar um trabalho inédito de Léa Garcia na próxima semana. Isso porque a atriz deixou uma produção gravada para um canal da Globo. Morta nesta terça-feira (15), aos 90 anos, a artista participou de "Vizinhos", série do Canal Brasil.

Com previsão de estreia para a próxima sexta-feira (25), às 22h30, a produção conta com dez episódios. Cada capítulo é independente entre si e vai contar uma história que envolve romance, violência, voyeurismo ou infidelidade. Léa estreia os capítulos seis, sete e dez e as cenas foram gravadas no início de 2022.

A primeira aparição da atriz vai ser como uma avó que enfrenta demência e cuida do neto, interpretado por Diego Francisco. No episódio "Claraboia", ela vai viver uma mulher que recebe uma reclamação de que está fazendo muito barulho durante o sexo. Neste, contracenam com ela Otávio Müller e Josie Antello.

Já no episódio dez, ela vai ser uma mercenária chefe do tráfico, ao lado de Jefferson Brasil e Julio Adrião. "Vizinhos" também tem atuação de Natália Lage e é dirigida por José Eduardo Belmonte, com produção da Cine Group.

A atriz estava junto com o filho em Gramado, no Rio Grande do Sul, para ser homenageada no Festival de Gramado pelo conjunto da obra.