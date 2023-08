Bruna Marquezine diz que recebeu elogio de Selena Gomez

"Besouro Azul" estreia na próxima quinta-feira (17), com Bruna Marquezine e Xolo Maridueña nos cinemas. Sob a direção de Angel Manuel Soto, o longa-metragem do universo DC Comics narra a história de Jaime Reyes, um adolescente mexicano que encontra um besouro alienígena e ganha uma armadura com superpoderes.

Bruna e Xolo contaram que estavam se sentindo deslocados no evento, quando resolveram conversar com Gomez. "Não foi uma conversa esquisita" disse a atriz. "Foi cativante, agradável e doce", concordou o parceiro de cena.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine participou de um papo com Xolo Maridueña, seu parceiro em "Besouro Azul", e Jacob Bertrand no podcast Los Lobos e fez revelações sobre um evento repleto de celebridades de Hollywood. Uma delas era Selena Gomez, atriz e cantora de quem a brasileira ganhou um elogio.

