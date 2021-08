Lázaro Ramos e Taís Araújo recriam foto de Beyoncé e Jay Z

Atualmente, Araújo é uma das juradas da competição The Masked Singer Brasil (Globo). Durante a estreia do programa, ela falou de Thiaguinho, 38, e Fernanda Souza, 37, como se ainda fossem um casal. Em seu Twitter, a artista se desculpou pela gafe.

"Lázaro Ramos e Taís Araújo são o Jay Z e a Beyoncé brasileiros", pontuou outro. "Jay Z e Beyoncé brasileiros sofro com as lendas", comentou um terceiro, em resposta a um vídeo dos atores em aparição no programa Encontro com Fátima Bernardes (Globo).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os artistas Lázaro Ramos, 42, e Taís Araújo, 42, recriaram uma foto publicada pela cantora Beyoncé, 39, e pelo rapper Jay-Z, 51. "Já que vocês marcaram a gente o dia todo hoje no post da Beyoncé e do Jay Z, a gente resolveu fazer a nossa versão", escreveu o ator em seu Instagram.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.