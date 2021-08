Justiça nega ação contra Porta dos Fundos por especial de Natal

A trupe lançou o novo filme depois de ganhar o Emmy Internacional na categoria de melhor comédia com o especial de Natal "Se Beber, Não Ceie", lançado em 2018. Fabio Porchat, João Vicente de Castro, Antonio Tabet, Rafael Portugal e Gregorio Duvivier, colunista da Folha, estão no elenco.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ação que pedia para a Netflix e o Porta dos Fundos retirarem da plataforma o filme "Especial de Natal: A primeira tentação de Cristo" e pagarem R$ 1 bilhão por danos morais foi negada pela Justiça do Rio de Janeiro. O pedido é do pai de santo Alexandre Montecerrathe, presidente do Templo Ilê Asé Ofá de Prata.

