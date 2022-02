Larissa revela ranço do público com cantoria no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantoria dos participantes do BBB 22 (Globo) pode estar com os dias contados. Isso porque Larissa, que pode entrar no programa por meio da Casa de Vidro, revelou aos confinados que o público não tem gostado muito dos excessos musicais deles.

Questionada por Lucas sobre a repercussão do programa, a candidata a sister disse que "está sendo maneiro". Porém, na sequência ela completou com uma queixa constante dos telespectadores nas redes sociais. "Agora, minha gente, pelo amor de Deus, quando alguém for eliminado, não canta, não!", disparou.

Surpresos com a afirmação, os demais participantes tentaram entender o que tinha ocorrido. "Eu avisei que devia parar", observou Vinicius. "Aqui não é um retiro espiritual, não. Aqui é entretenimento. Quando alguém sair, não canta!", repetiu Larissa.

Eliezer quis saber se isso estava sendo visto negativamente fora da casa. "A gente foi zoado?", perguntou. "Demais! Até eu zoei", respondeu a pernambucana.

Também confinado na Casa de Vidro, Gustavo foi além. "Até o dono da música está puto com vocês", avisou. Ele se referia a Thiaguinho, cuja música "Deixa Tudo Como Tá" foi repetida à exaustão pelos participantes desta edição do programa.

"Se eu entrar e for eliminada, não cantem para mim!", pediu Larissa. "Não quero."

Essa não foi a única dica que ela deu aos possíveis futuros colegas. Ela deixou no ar que o público estava cobrando mais jogo dos participantes.

"Arthur [Aguiar], você falou que nada estava acontecendo", lembrou. "Está na hora de agir, né, minha gente?"

Jade Picon tentou amenizar a situação dizendo que os dois confinados da Casa de Vidro não viram tudo o que aconteceu na última semana. "Eu só estou dando um toque", respondeu Larissa. "Vamos botar essa casa para ferver!"

"Estamos em um novo BBB, tudo o que aconteceu ano passado não tem como comparar", aconselhou. "Vocês vieram aqui para ficar parado ou para fazer história, porque eu vim para fazer história!"