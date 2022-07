Larissa Manoela e André Luiz Frambach assumem namoro

Durante o domingo, os fãs puderam acompanhar vídeos publicados nos stories dos perfis oficiais dos dois atores no Instagram nos quais eles aparecem curtindo a viagem entre abraços e sorrisos para a câmera. Já no final da tarde, os dois publicaram fotos em que aparecem juntos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os atores Larissa Manoela, 21, e André Luiz Frambach, 25, assumiram o namoro neste domingo (17). O casal postou fotos juntos em suas redes sociais com direito a declarações de amor. As imagens são de um passeio que a dupla fez com amigos para Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, neste final de semana.

