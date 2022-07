Jennifer Lopez e Ben Affleck se casam em Nevada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jennifer Lopez e Ben Affleck se casaram em uma cerimônia secreta no sábado (16), em Nevada, nos EUA.

A informação foi divulgada pelos sites americanos TMV e Page Six, que conseguiram obter um registro de casamento em nome dos dois astros tendo sido celebrado no condado de Clark, no estado de Nevada, com data deste último sábado (16).

O casal "Bennifer", como foi apelidado pelos fãs, reatou a relação em 2021 e anunciou o noivado em abril deste ano. Jennifer e Affleck namoraram e chegaram a ficar noivos 20 atrás, porém cancelaram o casamento e anunciaram o fim da relação em 2004.

Após o término do relacionamento Jennifer e Ben seguiram seus caminhos. Lopez se casou com o cantor Marc Anthony, com quem teve os gêmeos Emme e Max.

Já Affleck se casou com a atriz Jennifer Garner. Os dois são pais de Violet, Seraphina e Sam.

Os dois casamentos, no entanto, terminaram em divórcio e, após alguns relacionamentos nos últimos anos, o casal acabou se reencontrando e reatando o relacionamento.