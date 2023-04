Larissa e Fred vencem na categoria Biscoteiro em premiação no BBB 23

Além dos dois, também estavam concorrendo: Marília reivindicando a autoria do meme Sangue de Maria Bonita; e as filosofias de Domitila Barros e Fred Nicácio sempre em busca do close perfeito.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred Bruno e Larissa foram eleitos os campeões na categoria 'Biscoiteiro' na premiação do Gshow aos participantes do BBB 23 (Globo). O casal levou mais de 70% dos votos por suas famosas dancinhas nas festas e nos espelhos da casa.

