Ator brasileiro quer difundir obra de Gregório de Matos na Alemanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Ricardo Bittencourt desenvolve um projeto para difundir a obra de Gregório de Matos na Alemanha. A proposta é angariar recursos nos dois países para que poemas do escritor, que ficou conhecido como o Boca do Inferno, sejam traduzidos para o alemão.

Bittencourt interpreta Gregório no monólogo "Boca a Boca", que será apresentado nesta sexta (28), no Teatro Oficina, em São Paulo. O ator já exibiu o espetáculo em Lisboa, Salvador e em escolas e bibliotecas da periferia da capital paulista.

"Gregório virou uma causa na minha vida. Estou determinado a fazer sempre esse solo, revisitando a poesia dele", diz. A ideia de Bittencourt é, em um futuro próximo, também encenar a peça em Berlim.

"Quero fazer o Gregório em alemão, ao lado de outros atores e de um DJ para desenvolvermos um recital tipicamente berlinense", afirma o ator.

Considerado o primeiro poeta brasileiro, Gregório de Matos ficou conhecido pelos versos ácidos, recheados de críticas e deboches à sociedade do Brasil colônia.

O interesse de Bittencourt em difundir a obra do escritor barroco na Alemanha surgiu em 2020, quando ele entrou num sebo na capital do país e encontrou uma edição de "Ausgewählte Gedichte" (Poemas Selecionados, em português), livro raro que apresenta alguns dos trabalhos do brasileiro traduzidos para o alemão. "Há uma década, pelo menos, os que se interessam por Gregório buscavam este exemplar", relata o ator, que se divide entre São Paulo e Berlim.

"Apesar do repertório vasto do escritor barroco, o que se tem até hoje da obra do Boca do Inferno em alemão é muito acanhado", completa ele.

Bittencourt quer convidar para o projeto o autor Berthold Zilly, tradutor de obras de Euclides da Cunha, Machado de Assis e Guimarães Rosa, a atriz Isabella Parkinson e outros.

"A proposta é reunir um número expressivo de pessoas e ampliar o repertório traduzido da monumental obra de Gregório", enfatiza ele.