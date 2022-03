Larissa admite que passou informações falsas no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Larissa Tomasia, 25, a 6ª eliminada do Big Brother Brasil 22 (Globo) participou do Bate-Papo do Rede BBB com Rafa Kalimann nesta madrugada de quarta-feira (2) e analisou a sua trajetória dentro e fora da casa. Ela recebeu 88,59% dos votos ao disputar o Paredão com Arthur Aguiar e Linn da Quebrada.

A modelo natural de Limoeiro, cidade do interior de Pernambuco (PE), recebeu um saco de limões como presente do eliminado, tradição do programa transmitido pelo Globoplay e Gshow, e comentou sobre suas atitudes quando estava na Casa de Vidro.

"Eu queria fazer o fuzuê ali dentro. Eu disse: 'não, eu vou começar com informações falsas'", explicou após ser questionada por Kalimann o motivo que a fez falar diversas coisas contraditórias para alguns participantes, como no caso de Eslovênia -que Larissa concluiu que a sister era a favorita do público. "Eu queria atingir todas as pessoas", completou.

Junto com Gustavo, Larissa entrou no BBB 22 após quase um mês do programa. Ela conseguiu acompanhar as duas primeiras semanas da edição até receber o convite da produção para participar da Casa de Vidro. Larissa era uma das inscritas do grupo Pipoca.

"Eu bato na mesma tecla: de fora é uma coisa e de dentro é outra coisa", disse sobre a diferença entre assistir e participar.

Rafa Kalimann questionou o que levou a sister a entrar no quarto Lollipop, que até o momento era o grupo mais forte da casa e "responsável" por ditar os alvos da semana no Paredão e Jogo da Discórdia. "Não era uma expectativa. Quando eu entrei tinha pouca cama pra mim lá. A ideia era revezar, uma noite dormia lá e outra no outro quarto", justificou.

A modelo disse que mesmo sabendo que não era prioridade de ninguém no quarto, ela criou alianças fortes. "Não tive a mesma afinidade com as pessoas como tive com as meninas. Como eu ia sair de um quarto que eu fui super acolhida e me sentia super bem, para ir pro outro quarto que eu não me sentia bem?", concluiu.

Larissa contou que assim que encontrou Gustavo pela primeira vez, ela já soube que os dois não se dariam bem. "Não bateu, eu sou assim. Sei logo de cara", explicou.

INTERESSE EM PA

Um dos assuntos quentes do Bate-Papo BBB com Larissa foi o suposto interesse da sister em Paulo André, que na casa vive um romance com Jade, de quem Larissa foi próxima. "Aconteceu o seguinte, antes de entrar eu me interessei pelo PA. Quem não se interessaria por ele?", brincou.

"Eu falei pra Jade: 'Antes de eu entrar, gravei um vídeo em relação ao PA e falei que ficaria com ele, mas não sou fura olho não'", explicou. Durante sua estadia na Casa de Vidro, uma das informações de fora que Larissa compartilhou com os brothers foi a que o público apoiava o casal Jade e PA. "Até onde eu assisti, eles não tinham ficado", complementou.

Pressionada por Rafa Kalimann a dizer que se caso PA e Jade não estivessem juntos, Larissa investiria no atleta, a eliminada tentou fugir da pergunta, mas admitiu que sim. "Você está me colocando em uma situação difícil (...) Se fosse uma outra situação eu ficaria com ele sim porque ele é lindo. Ele é um gato, mas eu não posso ficar de olho no boy das migas", finalizou.

REJEIÇÃO

Eliminada com 88,59% dos votos, Larissa se tornou a participante da edição 22º com maior número de rejeição, ficando na frente de Bárbara (86,02%) e Brunna Gonçalves (76,18%). Já no ranking da história do programa Larissa ficou em oitava posição como a ex-BBB que mais recebeu votos em um paredão triplo.

Como de costume, Rafa Kalimann pergunta ao eliminado (a) quem ele pensa que foi o mais votado, desta vez Larissa se surpreendeu com o resultado. A sister achou que Naiara Azevedo, 3ª eliminada, tinha sido a pessoa com maior porcentagem.

Ao ver que foi ela mesma, Larissa desconversou e disse, um pouco sem graça: "Que venha o cancelamento. Estou tentando tirar isso por menos. Cancelado todo mundo vai ser um dia, né?".

Ainda que tenha recebido muitos votos, a modelo pernambucana foi de 60 mil seguidores no Instagram para mais de meio milhão. Ela vibrou ao ver o upgrade do seu perfil na rede social e ficou emocionada. Antes de entrar na casa, Larissa investia na carreira de influenciadora digital e modelo de marcas na internet.