Jade desaba com saída de Larissa, chora e teme pelo futuro do Lollipop

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A eliminação desta quarta (2) abalou as estruturas do quarto Lollipop. Com a saída de Larissa, Jade, Eslovênia, Laís, Vyni e Eliezer se tornaram os "sobreviventes" do grupo. Os participantes do BBB 22 (Globo) discutiram a situação e Jade não escondeu sua preocupação e irritabilidade com a situação.

"Não podemos perder mais ninguém. Chega. Já perdemos nosso maior privilégio que era o número", afirmou a sister na roda de conversa. "Seis Paredões. Quatro a gente sentou e chorou", completou. Eslovênia deu voz à lamentação da amiga.

"É como Jade falou, coisa que eu concordo pra caramba, hoje foi Larissa, amanhã pode ser eu, Laís, ela ou um de vocês dois por causa de uma voto A gente tem que se comprometer, entre nós, não pode ter mais falha, porque o erro pode ser mínimo, a chance de um sair, um de nós cinco, é gritante", disse.

Depois desse momento, Jade foi para o quarto e desabou em choro. "Ninguém na casa entende. Ninguém além de nós perdeu alguém importante do grupo", afirmou. Ela também disse que estava sentindo algo "horrível".

Larissa foi eliminada com 88,59% dos votos e ficou na frente de Bárbara, que recebeu 86,02%, como a mais rejeitada da edição. No ano passado quem bateu esse recorde -não só do BBB 21 como o da história do programa foi Karol Conká (99,17%).

Na semana passada quem deixou o BBB 22 foi Brunna Gonçalves, também integrante do quarto Lollipop. A dançarina saiu com 76,18%.

Vale lembrar que Larissa poderia ter escapado deste Paredão. Até mesmo o apresentador Tadeu Schmidt lembrou os brothers disso. "É duro pensar que você tinha uma semana a mais garantida. Faltou apenas um voto", disse.

Por causa do voto de Vyni e Eliezer, Larissa empatou com DG durante a votação da casa no último domingo (27). Por ser muito amigo de DG, o Líder Paulo André não teve escolhas a não ser indicar a sister para disputar a Prova Bate Volta.

Antes disso, Jade já planejava esse cenário e tentou unir os votos do quarto Lollipop em DG, mas Vyni e Eliezer não seguiram o mesmo caminho e indicaram Jessilane. "Não esperava isso de vocês, não mesmo. Vocês dois só vão defender o Lollipop quando sobrar o pódio de vocês? Vocês e a Eslô? O resto fod*-se? Sai Bárbara, sai Laís, sai eu?", afirmou a influenciadora em uma conversa com os brothers.

Jade ainda disse na ocasião que estava se sentindo uma "otária" e que perdeu seu tempo tentando explicar a situação do jogo para os colegas de quarto. "Eles estão achando a gente uns trouxas. A Jessi tenho certeza que levou um voto, vocês jogaram o voto de vocês fora, no lixo. E colocaram uma pessoa daqui no Paredão", concluiu.