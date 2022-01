Lais Ribeiro se casará com ex-astro da NBA em Trancoso, na Bahia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lais Ribeiro, 32, já tem data para subir ao altar com Joakim Noah, 36. A top brasileira e o ex-astro da NBA (liga profissional de basquete americana), que também é embaixador do Chicago Bulls, são noivos desde 2019. Apesar de morarem nos Estados Unidos, eles se casarão no Brasil. A cerimônia está marcada para agosto em Trancoso, na Bahia. O balneário deverá receber familiares e amigos íntimos do casal. "Celebrar este momento tão importante no Brasil tem um significado muito especial para mim", diz a modelo. "Amo mostrar a cultura brasileira para meus amigos, especialmente a nordestina, tão rica em vários aspectos. Por ser no Brasil, as pessoas importantes na minha vida poderão celebrar este momento tão especial com a gente." Ribeiro nasceu em Miguel Alves, no interior do Piauí, e chegou a vender galões de água durante a adolescência. Ela é filha de uma professora de português e de um funcionário público. O sonho de se tornar enfermeira ficou para trás quando ela participou de um concurso da Joy Manegement, que a lançou como modelo em 2009. Desde então, ela se tornou uma das tops brasileiras mais requisitadas do mundo, além de ter integrado o ranking das modelos mais destacadas e também das mais sexy.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.