Documentário aborda 20 anos de assassinato de Celso Daniel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os 20 anos do assassinato do então prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT), são tema de documentário que está sendo finalizado pelo cineasta Marcelo Felipe Sampaio. O petista foi sequestrado em 18 de janeiro de 2002 e encontrado morto dois dias depois. A pesquisa foi feita pelo cineasta, que também entrevistou pessoas próximas ao ex-prefeito como o seu vice, João Avamileno, o secretário de Desenvolvimento Irineu Bagnariolli e o vereador Eduardo Suplicy (PT). O cineasta diz que ainda tenta falar e gravar com familiares do político, com o ex-ministro José Dirceu e outras pessoas. Sampaio disse à reportagem que trabalha na pesquisa e produção do documentário há dois anos e que o lançamento, agora previsto para o primeiro semestre deste ano, foi prejudicado pela pandemia. Segundo ele, as várias teses e o uso político da morte do então prefeito inspiraram o nome do documentário: "Celso Daniel - Fragmentos de Verdades Sem Fim". Antes do trabalho sobre o petista, Sampaio dirigiu dois documentários sobre nazistas no Brasil: Eldorado – Mengele Vivo Ou Morto? e Trilha dos Ratos – A Fuga de Nazistas para América. Em outra iniciativa para marcar a efeméride, a Globoplay também anunciou uma série sobre os 20 anos da morte do prefeito.

