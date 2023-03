Lady Gaga ajuda fotógrafo que caiu no 'tapete champanhe' do Oscar 2023

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lady Gaga foi flagrada em um momento empático no tapete vermelho -que, neste ano, é da cor champanhe- da cerimônia do Oscar 2023. A artista, que concorre ao prêmio de Canção Original por "Hold My Hand", da trilha de "Top Gun: Maverick", foi surpreendida com um estrondo e, quando percebeu que um fotógrafo havia caído, não hesitou em dar meia volta e ir ajudá-lo.

Quando Gaga alcançou o profissional, ele já havia levantado e sinalizou que estava bem. Ela, então, continuou andando rumo à cerimônia. A cena foi flagrada por pessoas que acompanhavam o "tapete champanhe" e vídeos do momento estão rodando as redes sociais.

No Twitter, internautas comentam o retorno do "carão" da cantora, que, após adotar um semblante preocupado com o fotógrafo, retoma sua postura rapidamente. "Ela voltando pro personagem como se nada tivesse acontecido", escreveu um usuário da rede social.