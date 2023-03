Jimmy Kimmel abre cerimônia do Oscar 2023 com piada sobre tapa de Will Smith

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite deste domingo (12), o apresentador do Oscar 2023 Jimmy Kimmel não deixou os espectadores se esquecerem do episódio que marcou a última cerimônia: o tapa de Will Smith em Chris Rock. Sem citar nomes, o comediante fez referência ao tapa antes mesmo do anúncio da primeira estatueta. "Se alguém cometer um ato de violência, receberá o prêmio de melhor ator e um discurso de 19 minutos", disse.

Tudo começou quando falou sobre os indicados irlandeses: "Cinco atores irlandeses são indicados hoje. O que significa que a chance de outra briga no palco acabou de subir muito". Ele disse ainda que, caso alguém queira subir no palco sem autorização, deverá enfrentar Adonis Creed (Michael B. Jordan), Michelle Yeoh, o Mandalorian (Pedro Pascal), o Homem-Aranha (Andrew Garfield), um Fabelman (Steven Spielberg) e Guillermo Del Toro.

Kimmel ainda brincou com a reação do público ao tapa e disse que, caso uma violência acontecesse, deveriam fazer "o que vocês fizeram no ano passado: nada."

Tradicionalmente, a premiação mantém o costume de trazer de volta à festa os vencedores das estatuetas de atuação do ano anterior. Normalmente, eles sobem ao palco para anunciar os indicados e consagrar o ganhador da mesma categoria em que triunfaram, só que com o sexo oposto. Dessa forma, Will Smith seria o responsável por entregar o prêmio de melhor atriz este ano. O que não acontecerá, já que o ator foi banido da Academia.