Kourtney Kardashian e Travis Barker economizam R$ 10 mi em nova mansão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casal de estrelas Kourtney Kardashian, 43, e Travis Barker, 46, compraram seu primeiro imóvel após o casamento. A empresária e o baterista do Blink-182 se tornaram os novos proprietários da casa que antes era do comediante Conan O'Brien, 59.

Segundo o site TMZ, os dois conseguiram um desconto pela propriedade, que seria inicialmente vendida por US$ 16,5 milhões (cerca de R$ 87,6 milhões na cotação atual), mas foi negociada pelo valor de US$ 14,5 milhões (R$ 77 milhões), o que dá um desconto de US$ 2 milhões, cerca de R$ 10,5 milhões.

A mansão fica na beira-mar da cidade de Carpinteira, na Califórnia, e conta com uma vista panorâmica do oceano, da Ilha do Canal e da costa. A propriedade de 200 metros quadrados foi comprada por Conan em meados de 2015, no valor de US$ 7,9 milhões.

O imóvel principal conta com dois quartos e um banheiro, sala de jogos, academia, closet, lavabo e um depósito para pranchas de surfe. A segunda casa tem uma cobertura no andar de cima, com sala de estar, cozinha, banheiro e um quarto com deck, além de outra suíte. A garagem comporta dois carros elétricos.