Kim Kardashian e Kylie Jenner são vítimas de fraude nos EUA

Outro famoso que também teve o nome usado em uma fraude parecida foi John Krasinski, 41, famoso pela série "The Office" e pelo filme "Um Lugar Silencioso" (2018). No caso do ator, até uma foto dele foi usada em uma identidade falsa.

Sem perceber a fraude com o nome das celebridades, o governo pagou mais de US$ 7 mil (R$ 36 mil) para cada uma das supostas desempregadas. Isso teria ocorrido poucos dias antes de um sistema de verificação adicional de identidade passar a funcionar.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kim Kardashian, 40, e Kylie Jenner, 23, foram vítimas de uma fraude nos Estados Unidos. As irmãs milionárias tiveram seus nomes usados para pedir o seguro-desemprego no estado de Michigan.

