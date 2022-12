Kim Kardashian diz que pensa em se casar de novo

Segundo a socialite, no primeiro casamento, ela "não sabia o que estava acontecendo". Já no segundo, disse que todos os amigos estavam naquela situação e que sentiu que deveria se casar também.

"Honestamente, sinto que meu último casamento foi o único de verdade", disse sobre a relação com Kanye. Antes do rapper, Kim foi casada com o produtor musical Damon Thomas, de 2000 a 2004, e com o jogador de basquete Kris Humphries, de 2011 a 2013.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após três casamentos, Kim Kardashian, 42, falou sobre planos para sua vida amorosa. Ao The Goop, podcast apresentado pela atriz Gwyneth Paltrow, disse não descartar ter mais filhos e estar esperançosa com um possível quarto matrimônio.

