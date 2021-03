'Killing Eve' pode ganhar spin-offs e terá quarta e última temporada em 2022

E é justamente por conta dos bons personagens que há uma tendência de surgir continuações para eles em spin-offs futuros. Segundo o Deadline, é improvável que Comer ou Oh liderem um desdobramento independente, mas outros núcleos, que incluem a organização sombria Os Doze, associada a Villanelle, podem ser contemplados com essa novidade.

A terceira temporada foi lançada em 2020 e a série é uma das queridinhas do público por mesclar mistério, perseguições, suspense e uma pitada de humor. A história pode ser vista no Globoplay.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quarta e última temporada da série "Killing Eve", com oito episódios, será lançada em 2022. A ideia inicial era que isso ocorresse ainda em 2021, mas a pandemia do novo coronavírus fez atrasar os planos da BBC América.

