Kevin Spacey se declara inocente de acusações sexuais no Reino Unido

A data do julgamento foi marcada para 6 de junho -mesmo dia em que o protagonista de House of Cards (Netflix) se apresenta para responder a outras várias acusações de abuso sexual na capital inglesa, das quais já se declarou inocente em julho de 2022.

De acordo com a revista People, ele entrou com a declaração de inocência de sete acusações de agressão sexual contra um homem adulto, que não teve a identidade revelada. Os delitos teriam ocorridos nos anos 2000.

