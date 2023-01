Celso Portiolli cita Gugu em homenagem aos 30 anos do Domingo Legal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Para comemorar os 30 anos do programa Domingo Legal (SBT), o apresentador Celso Portiolli recebe uma dupla que marcou a trajetória do dominical e teve sua história marcada pelo programa também. Bruno e Marrone estarão no palco do dia 22 de janeiro e, além de cantarem seus sucessos, recordarão momentos ali vividos.

Dentre eles, um icônico Telegrama Legal, em que Marrone é alvo de uma pegadinha durante o quadro e aparece usando apenas uma sunga de oncinha, botas e chapéu de cowboy. Celso sugere, então, que as imagens sejam apagadas do arquivo, em uma brincadeira que promete mexer com a dupla.

"Minha ideia é destruir a fita original e ela nunca mais será exibida na televisão brasileira. Vamos acabar com essa polêmica", diz o apresentador em tom bem-humorado.

Portiolli abre a edição comemorativa rememorando uma personalidade inesquecível que marcou a trajetória do dominical: o saudoso Gugu Liberato, responsável por apresentá-lo desde sua estreia, em 1993, até 2009.

"Domingo é dia de festa. Domingo é dia de dança. Domingo é dia de música. Brasil, está começando agora o Domingo Legal! 30 anos depois, eu repito as palavras que o apresentador Gugu Liberato usou para dar início ao primeiro Domingo Legal da história", diz ele na ocasião.

"É com muita honra e alegria que hoje estou aqui, nesse palco, para comemorar três décadas de história. Em 17 de janeiro de 1993, começava um dos programas que se tornaria um dos mais longevos e importantes da televisão brasileira", festeja o animador.

Portiolli também traz uma edição comemorativa do Passa ou Repassa, com nomes que marcaram a história da atração. Figura marcante por ter sido a primeira assistente de palco do programa, Alessandra Scatena forma o time amarelo com a eterna musa da 'banheira' Luiza Ambiel e a apresentadora Helen Ganzarolli, que também fez parte do dominical em diversos momentos.

No time azul, estará Liminha, prata da casa que esteve no Domingo Legal desde o início; o humorista Pedro Manso, que já fez diversas participações no palco e em quadros como o De Quem é Essa Mansão; além de Gavião (Lucas Mesquita), que se destacou por estar em quadros como Xaveco e Jogo do Amor, permanecendo até hoje na atração.

Especialmente neste dia, provas clássicas que há muitos anos não eram realizadas voltarão à tela -dentre elas, Prova da Bomba, Prova da Bexiga e Prova da Transformação.

O público também vai recordar momentos marcantes do Domingo Legal em um VT com atrações, musicais e quadros que permeiam a história da TV brasileira. A atração apresenta ainda uma música composta especialmente para comemorar os 30 anos, que será o tema do programa ao longo de todo o ano.