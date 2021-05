Kerline é questionada sobre papel higiênico no BBB e responde: 'nem deu tempo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Kerline Cardoso, 29, mostrou que leva com bom humor o fato de ter sido eliminada na primeira semana da edição do reality desse ano. No Twitter, uma seguidora perguntou se, dentro da casa do Big Brother, "tem papel higiênico de cheiro?".

A ex-participante aproveitou o questionamento e brincou com o fato de ter saído logo no começo do programa. "Mulher, não deu nem tempo de cagar pra saber", escreveu.

Os seguidores se divertiram com a resposta de Kerline, que saiu do BBB 21 no primeiro Paredão, com 83,50% dos votos. A ex-sister participará do especial BBB Dia 101, que vai ao ar na noite deste sábado (8), na Globo.

O programa com o reencontro dos participantes promete ser uma celebração da temporada, que ficou conhecida como o "Big dos Bigs". A emissora divulgou que 163 milhões de brasileiros acompanharam o programa.

No especial deste sábado, os brothers e sisters poderão rever seus lugares preferidos, relembrar e destacar grandes momentos que aconteceram durante os 100 dias de confinamento. O apresentador Tiago Leifert irá comandar, dos estúdios, o encontro inédito.

Leifert não escondeu a empolgação de reunir novamente os participantes do BBB 21 para conversar. "Ninguém pipocou, pela primeira vez. Foi o momento de reunir toda a galera, para eles poderem conversar, aparar as arestas que estavam faltando, reunir todo mundo na sala, menos Arcrebiano, que está No Limite", disse.

Procurada, a Rede Globo afirmou que para prevenção da Covid-19, "assim como em todas as gravações que estão acontecendo nos Estúdios Globo, todos os participantes serão testados e seguirão os protocolos de segurança necessários.