'Meu maior desafio é não dar spoiler', diz Adriane Galisteu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Treze casais de diferentes perfis confinados em uma mansão vão testar a afinidade e pôr o amor à prova na disputa por um prêmio que pode chegar a R$ 1 milhão. A Record estreia neste domingo (9) a quinta temporada do Power Couple Brasil, sob o comando de Adriane Galisteu.

O reality teve hiato de um ano após a morte de Gugu Liberato (1959-2019), em 2019, que comandou a terceira e quarta temporadas --antes dele, a atração era apresentada por Roberto Justus. O programa também foi impactado pela pandemia de Covid, que suspendeu as produções de várias emissoras.

Fã declarada do programa, Galisteu afirma que seu maior desafio é não dar spoiler. Diz ter a "língua grande" e terá que se conter para não contar o que não pode ao público. Ela revela que se apegava a alguns participantes quando era telespectadora, mas que agora não poderá torcer por ninguém.

"Meu maior desafio é realmente conseguir me manter longe e não me apegar. E não dar spoiler, porque eu tenho a língua grande, gosto de falar, vou querer contar algumas coisas específicas para o público, então eu tenho que me conter."

Mas a apresentadora não se aguentou. Ela já adiantou, por exemplo, que Deborah Albuquerque, casada com Bruno Salomão, teve um affair com JP Mantovani, marido de Li Martins --outro casal da atração, que teve uma mudança no elenco. A Record anunciou, sem explicar o motivo, a troca de Adriana Bombom e Adrien Cunha pela ginasta Daniele Hypolito e Fabio Castro, coreógrafo e professor de dança.

A emissora diz que todos os casais realizaram testes de Covid-19 e foram confinados em um hotel antes de entrarem na Mansão Power, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, nesta sexta (7). Embora a estreia seja no domingo, o programa será exibido de segunda a sexta, a partir das 22h45.

Na nova temporada, a Record instalou 50 câmeras na casa, sendo 41 robóticas, para captar cada movimento dos competidores --assinante PlayPlus pode monitorar 24 horas. A atriz Lidi Lisboa será apresentadora digital do reality.

A mansão foi repaginada e os ambientes foram decorados com temática de cinema. Após as dinâmicas, o casal com menos dinheiro ficará hospedado em um quarto perrengue. Já a dupla com maior saldo financeiro da semana se torna o Casal Power e terá direito à suíte mais confortável da casa, a Suíte Power. Haverá também uma barraca, que será montada na área externa da casa.

Os casais participam de provas que testam o quanto eles se conhecem mutuamente --a casa etapa eles podem apostar até R$ 40 mil. Quem cumprir a tarefa se livra da eliminação e fica com o dinheiro, que será acumulado até a final e virará o prêmio.

Na estreia, Galisteu diz que os telespectadores vão assistir o resumo dos três dias de confinamento, como divisão dos quartos e a novidade de uma prova importante que dá um carro zero para o casal vencedor. "Tem regras novas que vocês vão ser surpreendidos."

Uma novidade nesta temporada é que a DR será tripla, formada (1) pelo casal com o pior saldo financeiro da semana, (2) pela dupla que perder a Prova dos Casais --quem vencer o desafio fica imune--, e (3) pela indicação dos casais confinados na Mansão Power.

Os três casais vão para berlinda, que se será formada sempre às quarta-feira. A eliminação será às quintas-feiras, ao vivo, e o público vai escolher qual o casal que será salvo. A votação acontece no site do R7.com. Nas edições anteriores, eles salvavam um casal.

"O casamento precisa de cumplicidade e a gente percebe que o casal que se conhece melhor leva vantagem [no jogo], mas não quer dizer que será o casal Power ou vai vencer o reality", afirma Galisteu.

Os participantes vão enfrentar as tradicionais provas eletrizantes para permanecer no jogo e levar para casa o prêmio que pode chegar até R$ 1,5 milhão. Em edições passadas, eles ficaram pendurados em um tanque cheio de cobras enquanto resolviam enigmas do jogo.

O diretor do programa Rodrigo Carelli diz que as provas devem ficar ainda mais tensas devido ao intervalo de espera entre um casal e outro. Com a pandemia, a produção tem que desinfetar todos os equipamentos para dar prosseguimento ao jogo. "Vamos explorar o estresse [do casal] no camarim deles esperando [para participar]."

O casal Nicole Bahls e Marcelo Bimbi foi o vencedor da quarta temporada e levou R$ 596 mil, valor acumulado por eles durante as provas, além de outros prêmios que conquistaram ao longo do programa.