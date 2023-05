Kate Middleton usa brincos de Diana e combina tiara com Charlotte

Já as vestes foram protagonizadas por um manto formal na cor com realces em vermelho sobre vestido off-white, assinado pela grife Alexander McQueen, a mesma escolhida para seu vestido de casamento, em 2011.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Detalhes do look de Kate Middleton, mulher do príncipe William, ganharam elogios dos espectadores da coroação do rei Charles 3º. Os adereços escolhidos por ela tem significados especiais, principalmente os brincos, que pertenceram à Lady Di.

