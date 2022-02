Kanye West corta Kid Cudi do álbum por causa da amizade com Pete Davidson

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Kanye West, 44, ainda não superou a separação da empresária e socialite Kim Kardashian, 41. Ele continua fazendo ataques nas redes sociais contra o atual namorado da ex, Pete Davidson, 28, e agora estendeu sua ira a amigos do comediante, segundo o Page Six.

Neste domingo (13), West cortou o colaborador frequente, o rapper e compositor Kid Cudi, de seu próximo álbum "Donda 2" devido à sua amizade com Davidson.

"Só para que todos saibam, Cudi não estará no 'Donda' porque ele é amigo de você sabe quem [Pete Davidson]", compartilhou no Instagram sem citar o nome do namorado de Kardashian.

O rapper publicou também uma foto de Cudi dizendo que o ama e sempre o amará, mas isso é sobre lealdade. "Eu nunca teria pedido a lealdade se nunca fosse oferecida."

Neste domingo, o rapper publicou nas redes um print de tela de um rumor antigo e infundado da internet sobre Davidson ter enviado fotos íntimas dele e Ariana Grande para um ex-namorado da cantora. Na legenda do post, West escreveu: "Não, você nunca vai conhecer meus filhos."

O rapper compartilhou e depois apagou uma montagem inspirada em "Capitão América: Guerra Civil". Na imagem, ele, Drake, Julia Fox, Travis Scott e Future enfrentam Davidson, Kardashian, Cudi, Billie Eilish e sua velha inimiga, a cantora Taylor Swift.

Em janeiro, o rapper lançou a música "Eazy" nas plataformas digitais. Porém, um trecho da canção tem assustado o novo namorado de sua ex-mulher, Kim Kardashian. É que na letra West diz que poderia dar uma surra no comediante Pete Davidson.

No trecho que tem dado o que falar, ele canta sobre um acidente do qual se livrou da morte em 2002, e na sequência entoa: "Deus me salvou daquela batida apenas para que eu pudesse dar uma surra no Pete Davidson".

Esse fato fez com que o humorista aumentasse sua segurança pessoal ao temer qualquer tipo de violência por parte do rapper e de seus seguidores. As informações são do Radar Online.

Kardashian pediu o divórcio ao rapper em fevereiro de 2021, mas ele não aceitou bem o término do relacionamento. Além de atacar o atual namorado da socialite, West já disse publicamente várias vezes que ainda ama a ex-mulher e já tentou de várias formar reatar o casamento.