Jean-Claude Van Damme encerra carreira como ator de filmes de ação

O ator emigrou aos 20 anos da Bélgica aos Estados Unidos para iniciar a carreira no cinema. Antes de conquistar fama, ele trabalhou como taxista, garçon e segurança do ator Chuck Norris.

Após o lançar seu último filme, Van Damme revelou que planeja dar a volta ao mundo de barco e relaxar. "Trabalho toda a minha vida, vivo toda a minha vida em hotéis há 30 anos. Isso tudo será explicado no filme, como me afastei da minha família. Depois disso, quero relaxar e aproveitar minha vida e minha família, porque a vida passa rápido", disse o ator.

O ator conta que no longa lutará contra alguns de seus antigos rivais nas telas e receberá do UFC, que cresceram assistindo aos seus filmes. "Teremos alguns desses grandes campeões como lutadores e alguns como empresários como Randy Couture. Teremos uma grande mistura e as lutas terão uma sensação real para eles."

No longa, Van Damme fica em coma após um grave acidente de carro. Ele acorda com amnésia, irreconhecível para todos, incluindo ele mesmo. O astro lutará contra muitos dos oponentes que encontrou nas telas ao longo de sua carreira em busca da própria identidade.

