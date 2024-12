Kadu Moliterno fala de fase difícil após perder contrato da Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O último trabalho de Kadu Moliterno, 72, na televisão foi na novela "Topíssima", da Record, em 2019. O ator, no entanto, já havia sido dispensado da Globo quatro anos antes. Durante esse período, ele enfrentou uma grave crise financeira. Kadu revelou que acumulou dívidas e só conseguiu voltar a se reorganizar após receber, em 2023, o convite para ser o protagonista do espetáculo "O Futuro da Humanidade", baseado na obra de Augusto Cury.

Kadu relembrou sua demissão da Globo em entrevista ao podcast Retiro o que eu Disse. Na época, ele estava gravando a novela "Alto Astral" e estranhou a morte repentina de seu personagem. "Pensei que o contrato seria renovado automaticamente. Só que um dia, peguei o capítulo e lá estava: ‘O carro do personagem cai na ribanceira e ele morre’. Aquilo não estava na sinopse e, logo depois, fui chamado no departamento pessoal", contou o ator. Foi então que ele recebeu a notícia de que passaria a ser contratado apenas por obra. Kadu Moliterno trabalhou na Globo por 35 anos.

Segundo Kadu Moliterno, ele passou a viver uma realidade muito diferente da que estava acostumado. "Você sai de um salário bom para zero, cara. Poxa, se me avisassem seis meses antes, pelo menos, para eu me programar, me ajeitar", desabafou. O ator explicou que, mesmo após trabalhar em novelas na Record, acabou novamente desempregado e acumulou mais dívidas: "Foi complicado".

A situação piorou com a pandemia, em 2020, que agravou ainda mais suas dificuldades financeiras. Foram três anos desafiadores, e Kadu reconheceu que estava cada vez mais preocupado. "Um dia, decidi ir para a praia e pedi a Deus: ‘Me arruma um trabalho, um personagem que esteja à altura do que eu já fiz, do que construí até hoje, por favor’. E aí o telefone tocou. Me chamaram para a peça do Augusto Cury. Quando li o texto, me apaixonei, e deu tudo certo", relatou.