Justin Bieber tem mansão invadida, polícia é acionada, mas homem foge

Foi um dos seguranças do artista que chamou os oficiais. Eles não conseguiram deter o homem que fugiu do local sem ser preso. Ele pulou um muro e acabou se embrenhando na vizinhança.

Segundo informações do site TMZ, um homem foi avistado dentro da área de lazer do casarão do cantor canadense no último sábado (17). Assim, a polícia foi acionada e chegou a perseguir o invasor.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.