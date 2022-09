Cássia Kis afirma que 'Travessia' será sua última novela da carreira

Em entrevista ao Fantástico, a atriz revelou que gostaria de fechar um ciclo. "Passei por personagens que foram muito interessantes, me construíram como atriz, como mulher, como ser humano, como mãe. Mas estou vivendo essa coisa bonita de fechar o ciclo de novelas com uma da Glória Perez", disse.

