Jussie Smollett voltará para série 'Empire', diz Taraji P. Henson

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jussie Smollett, 38, deverá voltar ao ar na próxima temporada da série "Empire". A revelação foi feita pela atriz Taraji P. Henson, que vive Cookie, ao site TMZ. A sexta temporada da série teve de ser paralisada no começo da pandemia por causa do coronavírus.

A série foi a primeira grande produção a paralisar por causa da doença. Ela terminou com dois episódios a menos.

O ator norte-americano Jussie Smollett, conhecido da série "Empire", foi indiciado por novas acusações relacionadas ao incidente de janeiro de 2019 quando disse ter sido alvo de um ataque de intolerância em Chicago. As informações são do The Washington Post. Ele teve sua saída da série confirmada na época.

Um júri o indiciou por seis acusações de conduta desordeira que o acusam de apresentar falsas denúncias sobre o suposto ataque que teria recebido em 2019. Isso ocorre quase um ano depois de promotores suspenderem as acusações contra o ator de mentir para a polícia.

Smollett que é negro e gay, iniciou uma escândalo ao comunicar à polícia em janeiro que teria sofrido um ataque de dois apoiadores do presidente americano Donald Trump, que teriam colocado uma corda em seu pescoço enquanto gritavam ofensas racistas e homofóbicas em uma rua de Chicago.

A polícia de Chicago depois acusou Smollett de ter inventado o ataque, mas o ator manteve sua versão dos fatos e, em março, os promotores dispensaram as acusações criminais contra ele.

O ator Bryshere Gray, 26, que deu vida a Hakeem Lyon na mesma série, foi outro que se meteu em confusão. Ele foi preso em julho sob suspeita de violência doméstica. A mulher do artista apresentava ferimentos visíveis e chegou a dizer que foi estrangulada até perder a consciência.