Ex de Dudu diz que teve caso com Gusttavo Lima quando era casado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma moça afirma ter tido um caso com o cantor Gusttavo Lima, 31, quando ele ainda era casado com Andressa Suita, 32 em um suposto áudio. A revelação do conteúdo que seria da ex-mulher do jogador Dudu, Mallu Ohanna, foi divulgado por Fabiola Reipert no Balanço Geral (Record).

Segundo o áudio, ela teria ficado com ele mais de uma vez há dois meses atrás em Goiânia. De acordo com Reipert, a primeira vez teria sido na casa do cantor Leonardo, e Zé Felipe e Virgínia estariam presentes na ocasião. A modelo conta que Lima teria dito que ele já estava solteiro.

Mallu anteriormente havia negado que teria sido pivô da separação de Lima e Suita. "Jamais tive qualquer relacionamento com o cantor Gusttavo Lima. O admiro como artista. Jamais teria envolvimento com ele, sua família é linda. Desejo que eles retornem", disse na ocasião.

Dias depois, parece ter mudado de ideia e confirmado à jornalista que Lima e ela tiveram um romance.

Porém, Gusttavo já se pronunciou e negou que tenha traído Suita. Ele ameaçou processar os envolvidos por conta dos boatos. "Calúnia e difamação... A todos os envolvidos nesse absurdo que estão querendo me colocar. Se

preparem", postou ele dando a entender que irá às últimas consequências para provar o que diz.

O atleta Dudu e Mallu Ohana travam uma batalha na Justiça. Ela o acusa de agressão e citou o nome de Munik Nunes, ex-participante do BBB, para relembrar uma das brigas entre o casal. A tal briga aconteceu no Desfile das Campeãs do Carnaval paulista desse ano. Na ocasião, Mallu flagrou Munik com Dudu e os ânimos se exaltaram. Eles ficavam na época, mas não chegaram a namorar.

Em julho, a modelo e ex-BBB Munik Nunes resolveu, por livre e espontânea vontade, ir depor na 9ª Delegacia de Defesa da Mulher na zona norte de SP depois de ter o nome citado pela agora ex-mulher do jogador do Palmeiras Dudu.