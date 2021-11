Juliette revela presente que ganhou de Anitta e flerte com Tiago Iorc

No programa, Juliette acabou revelando, após muita insistência da apresentadora, que recebeu pedidos de desculpas dos ex-participantes do BBB Viih Tube, Sarah Andrade, Gilberto Nogueira e Lumena.

Tatá perguntou: "O Iorc?". Juliette respondeu: "Tu namorou com ele Tatá, abre o jogo." Tatá fez brincadeiras para desconversar sobre o suposto affair. "Eu mandei: 'oi, sumido'. Se ele estiver namorando, me perdoe."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB e maquiadora Juliette Freire, 31, falou sobre um quarto em que ficou hospedada na casa de Anitta, conhecido como quarto do sexo, e o presente inusitado que ganhou da cantora. As revelações foram feitas a Tatá Werneck, 38, no Lady Night (Multishow), exibido nesta segunda-feira (29).

