Juliette Freire é barrada por funcionário de igreja em Barcelona

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Passeando por Barcelona, na Espanha, Juliette Freire, 32, resolveu visitar um dos principais pontos turísticos da cidade neste sábado (23): a igreja Sagrada Família. O que a campeã do BBB 21 não esperava era ser barrada por um dos funcionários do local e o motivo foi a sua roupa. A também cantora teve de vestir a camisa de um amigo por cima de um vestido estampado para, então, ter a entrada liberada no templo católico, considerado a obra mais importante do arquiteto catalão Antonio Gaudí.

Juliette assumiu ter ficado surpresa com a barração e fez questão de mostrar o figurino em vários vídeos publicados nos stories do Instagram. Ela contou toda a situação, que acabou chamando de "perrengue de turista". "A gente saiu de casa e não tinha certeza se ia visitar a igreja. Então coloquei uma roupa um pouco transparente porque aqui está muito quente. A gente fez várias outras coisas antes e comprou ingresso da igreja. Eu nem me toquei da minha roupa", começou ela em seu relato.

"Cheguei aqui e o rapaz [funcionário do local] falou, todo sem graça: 'Sua roupa está um pouco transparente'. Meu Deus, eu fiquei com vergonha. Eu entendo, é uma igreja. Tudo bem, enfim. Resumindo comprei uma camisa para um amigo e acabei vestindo a dele para poder entrar. Um perrengue de turista", explicou Juliette.