Fãs lembram dia em que Anitta quis dividir prêmio com Marília Mendonça

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Fãs de Anitta, 29, continuam homenageando Marília Mendonça, que completaria 27 anos nesta sexta-feira (22). Eles lembraram quando a funkeira venceu a categoria de Melhor Cantora do "Domingão do Faustão"(Globo) em 2016, mas fez questão de dividir o prêmio no palco com a sertaneja, que morreu em um acidente aéreo no início de novembro de 2021.

"Eu estou muito feliz em ter ganho esse prêmio, mas eu quero dividir com a Marília. É uma felicidade ser eleita pelos meus fãs, mas eu posso ganhar hoje, amanhã pode ser a Marília e depois de amanhã, eu novamente e assim vai. Amo muito ela", começou Anitta se declarando à sertaneja

"É muito difícil conquistar as coisas com personalidade. A Marília é assim e quem gostou, gostou e quem não gostou, não gostou. Adoro isso e é por isso que ela faz tanto sucesso. Escreve muito bem e dá de presente as suas composições para os amigos. Marília não é uma pessoa egoísta. Ganhei, mas se ela ganhasse, estaria também feliz", continuou Anitta.

"Ouvi Anitta me chamar e voltei! O sapato estava me machucando", disse Marília, bem-humorada e que chegou descalça ao palco. Depois de se abraçarem no palco, a sertaneja cantou à capela um trecho de "Infiel". "Antes de qualquer coisa, quero explicar por que estou descalça. Tenho um show e tirei o sapato para ir para lá. Quero agradecer de verdade. A gente tem uma coisa muito bonita. Minha felicidade é muito grande por estar ao seu lado", afirmou Marília.

Ela ainda deixou um recado para todas as mulheres do país, sejam artistas, sejam anônimas. "Esse ano é das mulheres. Estamos conquistando nosso espaço cada dia mais e é isso que quero: essa união. Quero sempre construir essa união entre as cantoras", declarou Marília na ocasião.