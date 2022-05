Juliette dá aval para fã tatuar seu nome em lugar inusitado

Recentemente, em abril, uma outra ex-BBB acabou homenageada por um fã: Jade Picon, 20. O jovem resolveu tatuar o rosto dela no braço. A imagem foi revelada pelo perfil da tatuadora com o intuito de chegar até Jade. Depois de receber diversas marcações na postagem, a ex-BBB publicou em seu próprio Stories. "Chocada", escreveu ela.

"Ele fez mesmo. E me mostrou ao vivo. Foi só do ladinho, ficou legal. Ainda bem", divertiu-se.

"Tenho um fã que me 'aperreava' muito para fazer uma tatuagem com meu nome. Eu falei para ele fazer na bunda", relembrou ela. Perguntada por Serginho Groisman se ele havia cumprido o feito, a resposta foi positiva.

Durante papo no Altas Horas (Globo) deste sábado (14), a campeã do Big Brother Brasil 21 revelou que sugeriu uma parte do corpo bastante diferente para o jovem receber o desenho.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.