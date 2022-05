Joyce Carol Oates triunfa ao narrar destruição de laços familiares

Por não conseguir acreditar ou entender tão rápido a destruição dos laços de família é que Violet precisa contar sua história, dar-lhe o tempo e a forma de um romance. Talvez Oates cometa um erro ao conduzir o leitor de forma eficiente e límpida demais. A voz narrativa aprumada contrasta com a pessoa destruída. Ainda que a ideia fosse evitar o excesso dramático ou a barganha emocional, sentimos falta de sentir na performance dessa voz o peso de ser rata. Apesar disso, acompanhamos a vida de Violet com interesse e horror, magnetizados pelas entranhas da família americana e pelos avassaladores estragos, internos e externos, que é capaz de produzir.

A memória vai sendo trabalhada pela raiva, pelo rancor e pela dúvida. Surgem perguntas que implicam cruelmente a subjetividade da narradora. Interpela o suposto amor incondicional que ligaria pais e filhos e reflete sobre como os laços familiares se desfazem de repente: "(...) as emoções mais tenras podem mudar em um instante. Você acha que seus pais te amam, mas será que amam você ou a criança que é deles?" Os grifos são da autora, que prossegue descrevendo um acidente doméstico: "Como se inclinar perto demais da boca do fogão, que nem (tal como) eu tinha feito quando criança e, num instante, meu pijama inflamável irrompeu em chamas --você não consegue acreditar tão rápido."

A matéria de Oates é a densidade da memória dessa mulher solitária que, ao narrar de forma implacável a sua história, não evita passar pelos mais desagradáveis meandros. Esta talvez seja a maior virtude do livro. Oates consegue manter o desconforto durante todo o relato, fazendo do romance uma espessura de ambiguidades nauseantes que vão explicitando os mais sofisticados, e nem sempre visíveis, aspectos das relações violentas.

O romance se concentra no ambiente de uma família da classe média americana cuja figura catalisadora é Jerome Kerrigan, o pai onipotente, belo e temperamental. A mãe de Violet, Lula, criou sete filhos, nem todos desejados, e foi deixando de ser uma mulher atraente aos olhos do marido. O amor nessa família é distribuído de forma estranha e teatralizada. Pelos olhos de Violet, o romance destrincha esse mundo de falsa moral, ressentimentos e abusos que continuam a atormentá-la.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No universo romanesco, os segredos sujos de família já renderam livros formidáveis, em parte porque permitem habitar um intrincado microcosmo, com suas leis e expectativas, hipocrisias e pontos cegos, e em parte porque articulam o que há de sombrio e confuso nos laços familiares e o crime como algo socialmente demarcado.

