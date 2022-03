Juliette convida Vyni para show após eliminação do brother do BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliette, campeã do BBB 21, usou sua conta do Twitter para fazer um convite para Vyni. O influenciador digital disputava a permanência na casa do Big Brother Brasil 22 (Globo) com Gustavo e Scooby e foi eliminado na noite desta terça-feira (15), com 55,87% dos votos do público.

Vinicius foi o oitavo eliminado da edição. Após a saída do cearense do programa, a paraibana também resolveu agradecer o carinho do ex-brother, que era cacto assumido -como são chamados os fãs de Juliette.

"@vyniof obrigada por tanto carinho! Vamos recebê-lo com muito amor no meu show", escreveu a ex-BBB 21.O cearense é fã declarado de Juliette e durante o confinamento no programa chegou a cantar algumas músicas de seu EP.