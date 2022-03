Juliette anuncia cinco shows em sua turnê de estreia como cantora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Juliette Freire, 32, já tem data para subir ao palco oficialmente pela primeira vez com público presencial. A campeã do BBB 21, que decidiu enveredar pelo universo da música, fará a estreia de sua primeira turnê no dia 26 de março, no Rio de Janeiro.

Além desse show, a artista planeja passar por outras quatro capitais brasileiras (confira as datas abaixo): João Pessoa, Recife, São Paulo e Vitória. Apenas o show da capital pernambucana ainda está com a data em aberto.

A turnê, que vai se chamar "Caminho", tem direção artística de Juzé Neto, que também divide a direção musical com Toim do Gado. Nela, a cantora vai apresentar canções de seu primeiro EP, como "Diferença Mara" e "Vixe Que Gostoso".

Também está no repertório a canção "Un Ratito", parceria com Alok, Luis Fonsi, Lunay e Lenny Tavárez, bem como músicas que marcaram a vida da cantora. Ela promete ainda interpretar grandes sucessos nacionais.

"Meu caminho é marcado pelo improvável e enriquecido por cada encontro", declarou Juliette. "A música me salva, me transporta, me liberta e agora vai ganhar mais um significado: o de celebração desse nosso elo."

"Nada pode traduzir a ansiedade por esse momento", afirma. "Vocês [os fãs] estiveram aqui a cada passo. Venham conhecer esse caminho junto comigo!"

Os ingressos para os shows começam a ser vendidos no dia 8 de dezembro no site da artista. A produção da cantora diz que mais datas deverão ser anunciadas em breve. 

CONFIRA AS DATAS DA TURNÊ CAMINHO

26/03 - Rio de Janeiro

02/04 - João Pessoa

30/04 - Vitória

06/05 - São Paulo

A confirmar - Recife